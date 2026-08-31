Первый день в школе — волнительное событие для всей семьи. Для ребенка это новый мир, новые правила, новые лица. Для родителей — тревога о том, как он справится, найдет ли друзей, не испугается ли. О том, как помочь первокласснику без страха войти в школьную жизнь и что делать, если он отказывается идти на занятия, REGIONS рассказала психолог из Подмосковья Марина Павлова.

Спектр эмоций первоклассника: от страха до любопытства

По словам специалиста, в первый день в школе ребенок испытывает целую гамму эмоций: страх, любопытство, радость и тревогу одновременно. Он не знает, что его ждет, какой окажется учительница, примут ли его другие дети, будет ли ему интересно.

Психолог подчеркнула, что это абсолютно нормальное состояние, и первая задача взрослых — признать его чувства и дать им место. Вместо фраз «Не бойся, это глупо» стоит сказать: «Я понимаю, что тебе страшно. Это новый опыт, и это нормально». Признание чувств, по словам Павловой, помогает ребенку ощутить себя понятым и услышанным.

«Первоклассник боится не школы, а неизвестности. Он не знает, что там, как там, кто там. Поэтому наша задача — сделать эту неизвестность чуть более знакомой. Почитайте книги о школе, поговорите о том, что его ждет, но без излишней драматизации», — говорит Марина Павлова.

Мамино спокойствие как главное лекарство от тревоги

Особое внимание психолог обратила на поведение мамы. Ребенок, как отметила она, не столько слушает слова, сколько считывает невербальные сигналы: выражение лица, интонации голоса, жесты. Если мама говорит «Не бойся», но сама сжимает кулаки и выглядит испуганной, ребенок это чувствует. Ее спокойствие — лучший успокоительный для первоклассника. Он должен знать: мама рядом, мама не паникует, значит, все хорошо.

«Самое сложное для родителей — успокоиться самим. Но только так вы сможете помочь ребенку. Если вы нервничаете, ребенок будет думать, что происходит что-то страшное. Поэтому сначала дышите спокойно сами, а потом уже помогайте ему», — советует Марина Павлова.

Когда отказ идти в школу — не каприз, а сигнал

Если первоклассник плачет и отказывается идти в школу, психолог советует не ругать его и не произносить фраз вроде «Ты уже большой, не позорься». Вместо этого необходимо постараться понять причину отказа. Возможно, ребенок боится, что его не заберут после уроков, или переживает, что учительница будет строгой.

Иногда, по словам Павловой, отказ — это протест против смены привычного уклада жизни. В таких случаях может помочь специальный ритуал: например, «секретный» знак от мамы, который будет напоминать о ней. Можно также положить в портфель маленькую открытку или игрушку-талисман. Важно пообещать, что после занятий его обязательно встретят, и договориться, как семья отметит окончание первого дня.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Наталья Надточая ]

«Если ребенок плачет, не стыдите его. Обнимите, скажите, что вы его любите и что он справится. Иногда один крепкий объятий и теплые слова делают больше, чем долгие уговоры», — подчеркивает Марина Павлова.

Как заранее настроить ребенка на школьную волну

Лучшая профилактика школьного страха, по мнению психолога, — это подготовка. Специалист рекомендует заранее поговорить с ребенком о школе, сходить в здание, показать класс, где он будет учиться. Совместный поход за школьными принадлежностями тоже играет важную роль: пусть ребенок сам выберет пенал и рюкзак, которые ему нравятся.

Кроме того, полезно читать книги о школьной жизни, например, «Витя Малеев в школе и дома» Николая Носова или современные рассказы о первоклассниках. Такая подготовка, по словам Павловой, помогает снизить тревожность и сформировать у ребенка позитивный образ школы.

«Подготовка — это не про строгость. Это про то, чтобы сделать школу знакомой. Когда ребенок знает, что его ждет, ему легче. Поэтому экскурсии, разговоры, книги — все это работает. И обязательно убедитесь, что ребенок знает, что вы всегда его поддержите», — завершает Марина Павлова.

Ранее сообщалось, что 55 новых и отремонтированных школ откроют в Подмосковье 1 сентября.