В Подмосковье в сентябре проведут 14 выездных донорских акций
Центр крови Подмосковья за месяц проведет 14 выездных акций
Фото: [Медиасток.рф]
Московский областной центр крови в сентябре проведет 14 выездных донорских акций. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Дорогие доноры! Приглашаем вас присоединиться к донорскому движению, поделиться этой информацией с близкими и вместе подарить надежду на выздоровление пациентам Подмосковья», — отметил заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы центра Никита Митькин.
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Мероприятия пройдут в Солнечногорске, Лобне, Дубне, Павловском Посаде, Электростали, Пущино, Долгопрудном, Луховицах, Балашихе, Белоозерском, Пересвете, Королеве, Жуковском.
Доноров будут принимать с 09:00 до 12:00. В некоторых населенных пунктах для участия в акции потребуется предварительная запись.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу комплексной поликлиники в Королеве.