«Группа Астра» раскроет школьникам все секреты операционных систем на «Уроке цифры»

«Группа Астра» примет участие во всероссийском образовательном проекте «Урок цифры». Первый урок компания посвятила операционной системе как неотъемлемой части всех устройств, необходимых в повседневной жизни.

Проект «Урок цифры» ежегодно реализуется Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями в поддержку реализации нацпроекта «Экономика данных», а также национальной цели «Технологическое лидерство».

Урок от разработчика инфраструктурного и системного программного обеспечения «Группа Астра» на тему «Секреты операционных систем» пройдет в российских школах с 10 февраля по 2 марта. Это позволит учащимся глубже понять значение ОС, изучить их типы, структуру и функции.

Урок «Секреты операционных систем» включает теоретическую часть (видеолекцию) и практическую — интерактивный тренажер, помогающий в игровой форме ознакомиться со структурой ОС и визуальным обозначением программ, входящих в базовый состав любой ОС. Тренажер представляет собой лабиринт, из которого можно выбраться только с помощью успешно выполненных заданий.

Практические задания распределены по трем категориям, основанным на возрастных особенностях учеников и отличаются уровнем сложности и объемом. Механика для всех трех категорий идентична. По результатам прохождения тренажера выдается сертификат участника.

Урок сопровождается методическими рекомендациями, которые дадут возможность учителям эффективно провести это занятие в классе, а родителям — организовать его для ребенка в домашних условиях. О том, как в увлекательной форме донести до школьников базовые знания об ОС, преподаватели смогут узнать на вебинаре, который пройдет 6 февраля в 10:00 по московскому времени на сайте проекта.