Кинопремия «Герои большой страны» открывает доступ к проекту «Уроки кинограмотности»

Национальная Кинопремия «Герои большой страны» в преддверии Праздника Весны и Труда и Дня Победы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, проектного офиса Года единства народов России, Национального центра «Россия» и Фонда развития культуры и кинематографии СТРАНА открывают образовательным учреждениям и организациям дополнительного образования доступ к «Урокам кинограмотности» с просмотром и обсуждением проектов шорт-листа Кинопремии.

Материалы для Уроков и сами проекты будут бесплатно доступны на Киноплатформе «Мотивирующие уроки», достаточно перейти на сайт: Мотивирующиеуроки.рф.

Уроки кинограмотности проводятся по модели «мотивирующих уроков», в течение шести лет активно применяемой педагогами и организаторами воспитательной работы в 89 регионах страны, и устроены так, чтобы с их помощью можно было легко доносить до юной аудитории знание, как различать хороших героев и отрицательных персонажей, отделять созидательные киносюжеты от деструктивных. Как показывает обратная связь от сотен тысяч юных участников и самих педагогов, этот формат нравится учащимся и влияет на формирование личности молодого человека, помогает размышлять о будущем, как реализовать свой потенциал с пользой для общества.

В «Уроки кинограмотности» войдут проекты шорт-листа: «10 дней до весны», «Екатерина Великая», «На деревню дедушке», «Про людей и про войну», «Комитет», «Точка притяжения», «Она. Татьяна Навка», «Группа Крови», «Один хороший день», «Тыловики» и многие другие.