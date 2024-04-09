Конкурс «Учитель года» продолжается в Московской области

Областной конкурс «Учитель года» продолжается в Подмосковье, сообщили в Министерстве образования Московской области. За победу в нем борются 57 педагогов.

Очередным этапом конкурса стало испытание «Урок». В его рамках участники провели открытые уроки на определенные темы. Форматы занятий были самыми разными, в том числе уроки-экскурсии, деловые игры, смотр знаний.

Каждое выступление оценивалось жюри. Эксперты обращали внимание на корректность и глубину понимания предмета, методическую и психолого-педагогическую грамотность, творческий подход, речевую культуру, целеполагание и результативность.

Пять финалистов областного конкурса будут бороться за звание лучшего учителя Подмосковья в сентябре. Победитель будет представлять область на федеральном этапе.