Кормушки с душой: что скрывалось за акцией «Покорми птиц» в Братовщине

Ученики Образовательного комплекса № 11 села Братовщина 30 января приняли участие в экологической акции «Покорми птиц». Вместе с активистами «Движения первых» школьники не просто изготовили кормушки, а создали настоящие мини‑шедевры: разноцветные деревянные домики, расписанные вручную.

Перед тем как развесить кормушки в школьном дворе, ребята побывали на познавательном занятии. Дети учились распознавать птиц по их пению, живо интересовались темой и активно участвовали в обсуждении. Получив новые знания, школьники вместе с педагогом разместили поделки на деревьях.

По мнению организаторов, подобные мероприятия играют большую роль в воспитании детей. В увлекательной практической форме они прививают подрастающему поколению ответственное отношение к природе и заботу о живых существах.