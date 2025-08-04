Красногорские студенты Президентской академии приняли воинскую присягу

Свыше двадцати человек продемонстрировали свою готовность, пройдя строгий конкурсный отбор, который охватывал медицинское обследование, выполнение физических нормативов и анализ академической успеваемости за время обучения.

В настоящее время эти молодые люди, обучающиеся на первом и втором курсах, официально стали курсантами военного учебного центра Академии. По завершении образовательной программы им будут присвоены воинские звания, соответствующие выбранной специализации, после чего они будут занесены в резерв Вооруженных Сил Российской Федерации.

С поздравительной речью перед собравшимися выступил руководитель Московского областного филиала, доктор юридических наук и профессор Арташес Арсенян. Он отметил, что церемония принятия присяги является важным символом преданности Отечеству и готовности исполнять обязанности по защите страны.