В рамках «Урока цифры» «Лаборатория Касперского» расскажет школьникам про кибербезопасность в области ИИ. Компания разработала для всероссийского образовательного проекта соответствующие обучающие материалы и тренажеры.

Школьники научатся азам безопасного применения нейросетей, получат представление о том, как технологии машинного обучения помогают специалистам по кибербезопасности в их работе, а также узнают, как используют возможности подобных решений кибермошенники.

Проект «Урок цифры» ежегодно реализуется Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика».

В этом учебном году «Урок цифры» от «Лаборатории Касперского» пройдет в российских школах с 13 января по 2 февраля. Урок состоит из интерактивных заданий-тренажеров. Видеолекция, методические материалы для проведения занятия и сам тренажер будут доступны на сайте урокцифры.рф.

По сюжету урока герои оказываются в различных ситуациях, где их безопасности в интернете что-то угрожает. Задания различаются для учеников младших, средних и старших классов. Школьникам 1-4 классов предстоит научиться создавать простые запросы при работе с ИИ, ученики 5-9 классов узнают, как обучаются алгоритмы ИИ, а старшеклассники научатся работать с ИИ-ботами.