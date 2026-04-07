«Лаборатория Касперского» выпустила видеоролики для нового сезона проекта «Цифровой ликбез»

«Лаборатория Касперского» четвертый год подряд принимает участие во всероссийском просветительском проекте «Цифровой ликбез», который реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных» и национальной цели «Технологическое лидерство».

В новом сезоне компания вместе с АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России подготовили два новых обучающих видео про актуальные киберугрозы.

Первый ролик рассказывает, как обезопасить умный дом и защитить питомцев с помощью цифровых технологий, а второй научит отличать «вредные советы» по цифровому поведению от реально работающих правил по кибербезопасности. Обучающие видеоролики и методические материалы к ним доступны на сайте цифровойликбез.рф.

Действие происходит в вымышленном городе Оушен-Сити, одна из его обитательниц — начинающая журналистка рыбка Лина, которая ведет колонку о цифровых угрозах для ИТ-компании «Карасевский». В первом видео к ней обратился за помощью геймер-осьминожка Лелик, у которого взломали домашние умные устройства. Техника начала странно себя вести и его питомец, улитка Пузырик, испугалась и убежала. К счастью, на ней была специальная метка для поиска пропавших животных, которая помогла ее найти. После этого Лелик решил узнать, как обезопасить умный дом.

Второй ролик представлен в формате «вредных советов» по цифровой безопасности. По сюжету школьник, морская черепашка Паша, начитался плохих рекомендаций в одном из каналов. Например, автор утверждал, что обновлять программы не нужно, потому что это лишь замедляет устройство и «съедает» трафик. В результате у Паши возникли проблемы, и он обратился в редакцию — а рыбка Лина выпустила разоблачение вредных советов.

Обучающие видеоролики предназначены для ребят от 6 лет, их рекомендуется смотреть вместе с родителями и учителями. В дополнение к ним есть методические материалы для учителей — они помогают эффективнее интегрировать их в учебный процесс, использовать на уроках и во внеклассной деятельности, а также на родительских собраниях.