«Лаборатория Касперского» выпустила видеоролики для нового сезона проекта «Цифровой ликбез»

«Лаборатория Касперского» в новом сезоне проекта «Цифровой ликбез» вместе с АНО «Цифровая экономика» при участии Минпросвещения России и Минцифры России в поддержку реализации нацпроекта «Экономика данных», а также национальной цели «Технологическое лидерство» подготовила видеоролики об актуальных киберугрозах.

Первый ролик раскрывает тему онлайн-груминга, когда в доверие к ребенку пытается втереться взрослый человек для дальнейшей реализации неправомерных действий в его адрес.

Второй ролик рассказывает о том, как мошенники, используя популярные кликер-игры, пытаются завладеть личными данными детей и деньгами их родителей.

По сюжету видеороликов журналистка рыбка Лина ведет колонку о защите от цифровых угроз в подводном мире. В ней она рассказывает, с какими онлайн-неприятностями сталкиваются подводные жители Оушен-Сити и как можно их избежать. В новом сезоне героем ее заметок стал юный киберспортсмен осьминожек Лелик. На примере его истории школьники узнают, почему так важно быть внимательным в сети при общении с незнакомцами, даже если те представляются ровесниками со схожими интересами и с ними очень хочется подружиться.

Обучающие видеоролики и методические материалы к ним доступны на сайте цифровойликбез.рф. Они предназначены для возрастной категории 6+ и рекомендованы для просмотра с родителями или учителями. Обучающие ролики дополнены методическими материалами для педагогов.