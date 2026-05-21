В Бронницах с начала июня возобновят благоустройство сквера на улице Льва Толстого

В начале июня в подмосковных Бронницах возобновятся работы по благоустройству сквера, расположенного на улице Льва Толстого. Об этом сообщили в местной администрации.

Напомним, что осенью 2025 года контракт с предыдущим подрядчиком был расторгнут. Причина — недобросовестное исполнение обязательств. Из-за этого работы на объекте пришлось приостановить. Сквер так и остался незавершенным.

В апреле текущего года администрация опубликовала новую закупку. Конкурсные процедуры по благоустройству малой общественной территории (так называемого сквера «Автодорожный») успешно завершены. В настоящий момент контракт с новым подрядчиком находится на стадии подписания.

Что именно будет сделано? В рамках проекта предстоит провести земляные работы с разработкой грунта. Затем специалисты займутся устройством пешеходных дорожек и озеленением, восстановят газоны, высадят деревья и кустарники. В сквере также появятся малые архитектурные формы — скамейки, урны, возможно, игровые или спортивные элементы. Будет установлено и уличное освещение.

Чтобы обезопасить горожан на время строительства, всю территорию сквера огородят специальным забором. Это защитит прохожих от случайного попадания на стройплощадку.

Завершить все работы планируют к концу сентября текущего года. Как прогнозируют власти, обновленный сквер станет удобным и привлекательным местом для отдыха горожан.