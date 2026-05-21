Эксклюзив из Звенигорода: коллекционеры бьются за право аренды топливного раритета

Местный коллекционер полностью восстановил оригинальную топливораздаточную колонку эпохи СССР. Необычный исторический арт-объект предлагается использовать в качестве реквизита для съемок, фотосессий и тематических мероприятий. Об этом пишет REGIONS .

Второе рождение советского раритета

В Звенигороде на локальной интернет-платформе объявлений был размещен уникальный лот, вызвавший большой интерес у дизайнеров и ценителей старины. Жителям региона предложили взять в аренду подлинную топливораздаточную колонку советского периода. Владелец раритетного объекта по имени Евгений вложил много сил в масштабную реставрацию, чтобы вернуть технике ее первоначальный вид.

В процессе восстановления мастер пошел на технологическую хитрость, чтобы упростить транспортировку оборудования. Из корпуса извлекли массивные внутренние насосные агрегаты, благодаря чему конструкция стала мобильной, но абсолютно не потеряла в своей исторической достоверности. Создатель лота уточнил, что это редкая модификация с ранней версией циферблата. В ходе работ металл обработали методом пескоструйной очистки и покрыли прочной порошковой краской, умышленно отказавшись от выравнивания поверхности шпаклевкой, чтобы сберечь оригинальные заводские штампы и благородные следы ушедшей эпохи. Все информационные надписи и обновленные каленые стекла полностью воссозданы по государственным стандартам Советского Союза.

Сфера применения и условия проката экспоната

Уникальное предложение прокомментировал опытный эксперт по коллекционированию Виктор Молочников. Специалист подчеркнул, что появление подобных полностью готовых объектов на рынке загородной аренды является исключительной редкостью. По его мнению, аутентичный элемент советской заправочной станции способен стать центральным украшением при создании тематических интерьеров, организации ретро-фотосессий или проведении съемок исторических кинокартин. Также экспонат может заинтересовать владельцев частных выставочных пространств.

Собственник раритета установил определенные финансовые рамки для потенциальных клиентов. Для получения уникального реквизита в пользование арендатору необходимо внести обеспечительный залог, сумма которого зафиксирована на отметке 100 тысяч рублей. При этом непосредственная стоимость проката и сроки использования звенигородской достопримечательности будут согласовываться с каждым заинтересованным лицом в индивидуальном порядке.