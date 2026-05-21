Две версии конфликта в Татарстане: школьница внезапно выбежала на дорогу или чиновник проявил халатность?

В Тукаевском районе Татарстана разразился конфликт. В центре внимания оказались глава Князевского сельского поселения и несовершеннолетняя школьница, сообщил inkazan.ru. Пресс-служба района официально прокомментировала ситуацию, ответив на запрос редакции издания.

В полученном ответе Inkazan говорится, что инцидент находится под пристальным контролем правоохранительных органов. Полицейские тщательно изучают все обстоятельства произошедшего и проводят всестороннюю проверку, чтобы установить объективную картину случившегося. Кроме того, в сообщении отметили, что руководитель поселения уже покинул свой пост — он оформил заявление об уходе по собственному желанию.

«В отношении главы возбуждено и находится в стадии рассмотрения административное производство по ч. 10.1 ПДД РФ», — такой ответ поступил на запрос редакции Inkazan.

По информации издания, конфликт разгорелся после того, как мать девочки публично обвинила чиновника. По словам женщины, местный глава совершил наезд на ребенка, после чего, не остановившись, уехал с места происшествия. Как утверждает пострадавшая сторона, вместо извинений и помощи родственникам девочки начали поступать угрозы. В ход пошли запугивания вмешательством комиссии по делам несовершеннолетних, органов опеки и даже постановкой ребенка на профилактический учет.

По данным издания, сам глава поселения категорически отвергает предъявленные обвинения. У него своя версия событий. По его словам, девочки неожиданно выбежали на проезжую часть и сами столкнулись с его автомобилем. Он, как утверждает чиновник, просто не имел технической возможности предотвратить инцидент.

Семья пострадавшей школьницы настаивает на тщательном расследовании и объективной оценке всех обстоятельств дела. Полиция продолжает проверку.

