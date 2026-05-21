Губернатор Подмосковья навестил в больнице детей, пострадавших в результате взрыва газа в Лобне

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил детей, которые пострадали в результате взрыва газа в Лобне. Две девочки в возрасте 2 и 11 лет находятся в ДКЦ им. Л. М. Рошаля.

«Приехал в Детский центр имени Л.М. Рошаля к пострадавшим в Лобне детям. Двухлетнюю Ксюшу и 11-летнюю Леру на вертолете доставили в Красногорск из Лобненской больницы. Сейчас с ними их тетя», - сообщил губернатор в соцсетях.

По словам главы региона, у обеих девочек отравление угарным газом. Состояние детей оценивается как средней тяжести. На проведение необходимых исследований потребуется около двух дней. Это позволит убедиться в том, что у девочек нет серьезных травм. После выписки они будут наблюдаться в ДКЦ.

«Наши врачи сделают все, чтобы они восстановились как можно скорее», - подчеркнул губернатор.

Он отметил, что в одной из квартир в Лобне произошел взрыв газа. В результате погибли два человека. Это мать пострадавших девочек, а также мужчина в возрасте 35 лет. Из дома эвакуировали 15 человек.

«На месте взрыва работают все необходимые службы. Мы на связи со всеми семьями, поможем со всем необходимым. Желаю девочкам скорейшего и полного выздоровления», - заключил Воробьев.

Как ранее сообщили в Прокуратуре Подмосковья, утром 21 мая в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Калинина в Лобне произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате обрушилась межквартирная стена и произошел пожар. По данному факту проводится проверка.