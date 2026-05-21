Гала-концерт одаренных детей «Культурное поколение Подмосковья» прошел в Пушкино

18 мая в Московском областном музыкальном колледже им. С.С. Прокофьева, расположенном в городском округе Пушкинский, состоялся гала‐концерт «Культурное поколение Подмосковья», собравший самых ярких юных талантов региона. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На сцену вышли лучшие ученики школ искусств Подмосковья, вошедшие в тройку лидеров по результатам конкурсного отбора, а также стипендиаты благотворительного фонда «Новые имена» имени И. Вороновой.

Программа гала‐концерта получилась насыщенной и разнообразной. Зрители смогли насладиться выступлениями солистов‐инструменталистов и инструментальных дуэтов, вокалистов и хореографических ансамблей.

В концерте приняли участие талантливые ребята из Орехово‐Зуевского городского округа, городского округа Пушкинский, Красногорска, Королева, Электростали, Балашихи, Сергиева Посада, Химок, Егорьевска, Одинцовского городского округа, Фрязина и Щелкова.

