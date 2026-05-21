В подмосковных Бронницах проведут реконструкцию лицея

В Бронницах проведут реконструкцию лицея со строительством пристройки на 100 мест, в рамках работ там появятся дополнительные учебные кабинеты, новый спортзал и актовый зал. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В работы, согласно данным Единой информационной системы в сфере закупок, вложат 551 млн рублей. Они проходят в рамках областной государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

В новом корпусе разместят кабинеты физики, химии, информатики и иностранных языков, мастерскую, помещения для работы психолога и логопеда, столовую с обеденным залом на 370 мест, спортзал с раздевалками, душевыми, а также библиотечно-информационный центр с IT-зоной и пространством для занятий.

Стройготовность объекта достигла 65%, на объекте выполняют внутреннюю отделку, монтируют инженерные системы и благоустраивают территорию. Завершить работы планируют в III квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.