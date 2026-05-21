В «Урале» опровергли слухи о возможной отставке Березуцкого

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре со «Спорт-Экспрессом» прокомментировал слухи вокруг персоны главного тренера команды Василия Березуцкого. В частности, телеграм-канал «Мяч» сообщал, что Березуцкий по окончании сезона будет отправлен в отставку вне зависимости от результата стыковых матчей с махачкалинским «Динамо».

Функционер категорически отверг возможность отставки тренера.

«У нас отличные отношения с Василием. Я вижу, какую хорошую работу он проводит со своим тренерским штабом. Ни о какой отставке речи не идет. Ребята относятся к нему с большим уважением. Это большой футболист, может быть, где-то не хватает опыта, но, а когда ему набираться? Он хороший тренер», — сказал Иванов.

Василий Березуцкий занял пост главного тренера «Урала» в декабре, сменив отправленного в отставку Мирослава Ромащенко. Клуб из Екатеринбурга финишировал на третьем месте в Первой лиге и пытается пробиться в РПЛ через стыковые матчи.

В первой игре с махачкалинским «Динамо» «Урал» на своем поле уступил со счетом 0:1 после спорного гола в дебюте матча.