Тренер «Факела» поделился эмоциями после выхода команды в РПЛ

Главный тренер «Факела» Олег Василенко в интервью «Чемпионату» рассказал о своих эмоциях от выхода команды в РПЛ. Воронежский клуб по итогам турнира в Первой лиге финишировал на втором месте и завоевал прямую путевку в сильнейший дивизион.

Специалист отметил, что сезон получился очень тяжелым: помимо тренировок, много сил отнимали коммуникации с игроками, тренерским штабом, медперсоналом.

«Признаться, последние недели две до финиша сезона был реально выхолощен. Я очень обрадовался, когда мы решили задачу на домашнем стадионе, но чувства были двоякие. Внутри — пустота. Просто хотелось к семье», — сказал Василенко.

Тренер возглавил воронежский клуб 1 октября 2025 года, сменив на этом посту Игоря Шалимова. Василенко уже работал в «Факеле» в 2020-2022 годах.

