Кошмар на рынке труда США: что усиливает страх массовой потери работы

Технолидеры уверяют, что искусственный интеллект принесет экономический рост, новые профессии и снижение затрат, но обычные работники смотрят на это куда тревожнее, пишет Gadget Review. По данным Pew Research, 52% сотрудников в США обеспокоены влиянием ИИ на рабочие места, и лишь 6% видят в нем новые возможности.

Издание резко критикует оптимизм Кремниевой долины: когда миллиардеры рассказывают, что автоматизация всем поможет, стоит помнить, что их собственные состояния зависят от быстрого внедрения ИИ, дата-центров и слабого регулирования.

Главный риск в том, что удар будет неравномерным. Под угрозой прежде всего профессии с большим количеством данных и понятными правилами: бухгалтерия, аналитика, офисная рутина, поддержка клиентов. Работы, где нужны сложные социальные навыки или физическое присутствие, выглядят устойчивее.

Разговоры о переобучении звучат красиво, но в реальности 45-летнему бухгалтеру с ипотекой не так просто «научиться кодить» и начать заново. Предыдущие технологические сдвиги растягивались на десятилетия, а ИИ внедряется циклами обновлений.

Gadget Review считает, что без вмешательства государства выгоды уйдут наверх, а риски останутся работникам. Нужны защита занятости, страхование доходов, реальные программы обучения и оценка последствий внедрения ИИ.

Иначе под видом прогресса рынок труда может получить не освобождение, а новую волну сокращений — с утешительными речами от тех, кто на этом заработает.