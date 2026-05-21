Отравление в Таре две недели назад: четверо школьников до сих пор находятся в больнице

Появились новые подробности в истории с отравлением школьников в городе Тара, сообщил gorod55.ru.

ЧП в Омской области произошло больше двух недель назад, но дети до сих пор остаются под наблюдением врачей. Четверо детей до сих пор находятся в Омской областной детской клинической больнице. Об этом сообщили Городу55 в региональном министерстве здравоохранения. Еще шестерых пациентов уже выписали.

«По информации ОДКБ, шесть детей из Тары выписаны домой, четыре человека еще остаются в стационаре», — рассказали в ведомстве.

По информации издания, происшествие случилось 6 мая на севере региона. Ученики пятых-шестых классов находились в здании школы, расположенном по соседству с местом, где проводилась проверка газопровода под давлением. Внезапно дети почувствовали головокружение. Врачи оперативно прибыли на место, осмотрели школьников и отпустили их домой. Однако 15 мая, спустя девять дней, десятерых детей снова госпитализировали в Омск.

По данным издания, по делу назначены несколько экспертиз: судебно-медицинская, химико-токсикологическая и другие. Следствие продолжается. Состояние четверых госпитализированных детей врачи оценивают как стабильное. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

