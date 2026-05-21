Подмосковная команда стала серебряным призером на первенстве России по хоккею среди юниоров

Подмосковная хоккейная команда «Академия Атлант» из Мытищ стала серебряным призером на первенстве России по хоккею среди юниоров до 18 лет. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В решающем матче она встретился с хозяевами льда, омскими «Ястребами», встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу соперника. На третьем месте оказались юниоры ЦСКА, одолевшие в овертайме «Трактор».

Соревнования собрали 12 сильнейших команд из различных регионов России, они прошли в Омске в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.