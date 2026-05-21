Жители Подмосковья подали более 8 тыс. заявок на оформление разрешений на охоту

В Подмосковье жители воспользовались услугой «Разрешение на добычу охотничьих ресурсов» более 8 тыс. раз, она размещена на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что в регионе охотиться можно в Солнечногорском, Шатурском и Щелковском общедоступных угодьях. Найти услугу можно в разделе «Документы» – «Спецразрешения», ею могут воспользоваться физические лица, которые включены в государственный охотхозяйственный реестр. Для этого нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить электронную форму, приложить документы и оплатить госпошлину в размере 650 рублей.

