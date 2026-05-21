Летний трудовой семестр студенческих отрядов открылся в Подмосковье

В Подмосковье на территории Дома Правительства Московской области состоялось торжественное открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов региона, в нем приняли участие более 900 участников движения. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Бойцы РСО дали старт очередному трудовому семестру. Это уже шестое трудовое лето для них. В этом году более 7 тыс. студентов будут работать на объектах по всей стране и в Московской области. Педагогические отряды отправятся в региональные лагеря и федеральные детские центры», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, сервисные отряды будут задействованы в гостиничных комплексах и на круизных теплоходах, отряды проводников - на железнодорожных маршрутах. Некоторые студенты отправятся на Дальний Восток в составе путинных отрядов, строительные отряды - примут участие в возведении дорог и домов в различных регионах.

В рамках торжественной церемонии командиры отрядов получили трудовые путевки. Это документ, свидетельствующий о направлении на работу на трудовой объект. Предварительно они прошли подготовку, освоили профильные навыки и сдали квалификационные экзамены. В этом году трудоустроиться смогут и юные бойцы в возрасте от 14 до 17 лет. Они станут помощниками дежурных на вокзалах, работников торгового зала, официантов и не только.

Руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев подчеркнул, что для ребят это уникальная возможность проявить себя, найти новых друзей и получить первый трудовой опыт.

Студотряды региона участвуют не только в трудовых проектах, но и в общественной жизни страны. Так, например, в прошлом году бойцы проявили себя на Всероссийском слете в Красноярске и слете ЦФО в Тамбове. Они также занимаются патриотической и добровольческой работой.

