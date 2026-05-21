«Лучше бы дороги починили»: почему жители молдавского городка взбешены концертом иноагента Галкина?

Кандидат в президенты Молдавии Ренато Усатый решил устроить жителям своего родного города Фалешты настоящий праздник: на 22 мая он анонсировал концерт с участием пяти местных исполнителей и Максима Галкина*, пишет The Voice. Казалось бы, что может быть щедрее? Но горожане почему-то не обрадовались.

Возмущение местных жителей выплеснулось в соцсети: люди требуют отменить выступление Галкина, а деньги, которые на него планируют потратить, направить на ремонт дорог и больниц.

«У нас стены в поликлинике рушатся, а власти решили нас развлечь?» — пишут пользователи.

Некоторые вообще предлагают заменить скандального юмориста на группу «Руки вверх!» — дешевле и для народа роднее.

По слухам, гонорар Галкина может достигать нескольких сотен тысяч евро. Для крошечного городка, где каждая копейка на счету, это сумма астрономическая.

Пока молдаване спорят о том, что важнее — асфальт или стендап, сам Галкин продолжает жить своей привычной жизнью. В конце апреля он вел свадьбу в Каннах, а после вернулся на Кипр, где его засняли на прогулке с Аллой Пугачевой. Судя по всему, до молдавских страстей юмористу нет никакого дела.

Ранее Аллу Пугачеву с тростью засняли на прогулке в Лимасоле.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.