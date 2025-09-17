Льготы для будущих врачей: кого освободят от работы после вуза

В Госдуме рассматривается возможность освобождения от отработки после медицинского вуза студентов с инвалидностью. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

Государственная Дума обсуждает льготы для студентов-медиков с инвалидностью. Депутаты предлагают освободить некоторые категории от обязательной отработки после учебы, о чем также рассказал Сергей Леонов.

Речь идет о детях-инвалидах первой и второй групп, инвалидах с детства, а также тех, кто получил инвалидность из-за военной травмы или заболевания во время службы. Депутаты считают, что эти люди могут иметь ограничения по здоровью, из-за которых им будет сложно работать.

Это предложение связано с рассмотрением законопроекта об обязательном целевом обучении для бюджетников медицинских и фармацевтических вузов. Авторы предлагают предоставить указанным категориям право не заключать договор о целевом обучении, аналогично тем, кто учится платно.

