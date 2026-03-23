Математика, физика, черчение: в подмосковных Мытищах организовали инженерную олимпиаду

В лицее №34 городского округа Мытищи состоялась седьмая школьная инженерная олимпиада, собравшая около 800 участников. Как сообщили в местной администрации, география соревнований охватила не только Мытищи, но и Ступино, Реутов, а также Королев.

Мероприятие организовали управление образования городского округа совместно с Ассоциацией учителей математики Московской области. Олимпиада, традиционно проходящая на базе лицея №34, построена по принципам технических соревнований, которые проводят высшие учебные заведения. Главная цель — раскрыть творческие способности школьников, привить интерес к техническим дисциплинам, продемонстрировать, как инженерные знания влияют на повседневную жизнь, а также вдохновить молодежь на получение соответствующего образования.

Участники соревновались в математике, физике, черчении и информатике. Все олимпиадные задания, как отметили в администрации, ориентированы на развитие инженерного мышления и при этом соответствуют рамкам школьной программы.