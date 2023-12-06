МГУ не планирует продлевать контракт с историком моды Васильевым

Договор о сотрудничестве экс-ведущего телевизионной программы «Модный приговор» Александра Васильева с МГУ истекает по завершению текущего года и не будет продлеваться в дальнейшем. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы столичного университета, их слова передает издание РИА Новости .

Ранее Васильев привлекался университетом в качестве эксперта по моде и искусству. Историк участвовал в программе профессиональной подготовки университета «Теория и индустрия моды» в рамках которой, выступал в качестве эксперта перед студентами.

Как сообщается представителями пресс-службы МГУ сейчас, контракт историка истекает 31 декабря текущего года и продлевать его в дальнейшем не планируется.