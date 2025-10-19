Минпросвещения отреагировало на введение 12-летнего образования в школах

Минпросвещения России призвало тщательно взвесить все плюсы и минусы 12-летнего школьного образования прежде чем внедрять его в учебные программы. Об этом сообщает « Коммерсантъ » со ссылкой на ТАСС.

Минпросвещения России выступило с заявлением о необходимости анализа возможных последствий введения 12-летней школьной программы. Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб предложил увеличить срок обучения и начинать его с шести лет.

В ведомстве подчеркнули, что любая образовательная инициатива требует тщательной экспертизы, учета мнений профессионального сообщества, родителей и самих учащихся. Нынешняя система обеспечивает эффективное освоение учебных материалов.

Минпросвещения регулирует объем контрольных работ и домашних заданий для поддержания качества образования. В заявлении отмечается, что существующие механизмы позволяют сохранять доступность качественного образования для всех детей.

Ранее сообщалось, что переход на 12-летнюю систему обусловлен усложнением школьной программы. В некоторых странах искусственный интеллект начинают изучать уже с начальной школы, что делает 11-летнее обучение недостаточным для усвоения всех знаний.