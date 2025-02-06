Минцифры России подготовило обучающие ролики на тему безопасности в интернете
Фото: [unsplash.com]
Жители России могут ознакомиться с видеороликами на тему цифровой безопасности. Материалы подготовило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Ролики были подготовлены министерством ввиду необходимости повышения уровня цифровой грамотности населения как в вопросах использования государственных электронных ресурсов, так и в вопросах информационной безопасности.
Ознакомиться с материалами можно по этой ссылке.