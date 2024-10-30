На «Уроке цифры» школьников познакомят с технологиями магазина приложений

С 5 по 24 ноября VK проведет новый этап всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» по теме «Магазин приложений». Школьники изучат процесс создания и управления цифровым продуктом на примере российского магазина приложений RuStore, получат полезный опыт проектирования и продвижения IT-сервисов.

Проект ежегодно реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика».

В рамках урока от VK школьники смогут стать «владельцами» собственного магазина приложений, который необходимо развивать и продвигать среди пользователей с помощью решения управленческих и междисциплинарных задач. Ребята изучат основы разработки и продвижения цифровых продуктов внутри магазина приложений, узнают, как устроен процесс модерации контента и научатся работать с отзывами. Присоединиться к проекту можно по этой ссылке.

Благодаря интерактивным тренажерам учащиеся смогут примерить на себя роли IT-специалистов, которые создают и развивают сервисы для распространения программного обеспечения и смогут попробовать свои силы в решении задач, с которыми сталкиваются разработчики, дизайнеры, копирайтеры, модераторы и специалисты поддержки в повседневной работе.

В «Уроке цифры» по теме «Магазин приложений» смогут принять участие школьники с 1 по 11 класс. Для этого нужно перейти на сайт проекта «Урок цифры» и в каталоге выбрать урок от VK. Ученики и педагоги получат доступ к материалам и смогут выбрать уровень в зависимости от возраста: 1–4, 5–9, 10–11 классы. Приступить к занятиям можно в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями.

VK также проведет открытые уроки в школах по всей России. В них примут участие эксперты RuStore, Учи.ру, представители региональных органов власти, а также представители российских IT-компаний.