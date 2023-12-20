Названы районы Рязанской области, где построят новые детсады
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В Рязанской области в скором времени появятся новые детские сады. Об этом сообщает 7info со ссылкой на губернатора региона Павла Малкова.
Отмечается, что строительство новых объектов дошкольных учреждений стало возможно благодаря реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
Добавляется, что в ближайшее время планируется открытие детсада в Кальном, в 2024 году - в Касимовском, Захаровском, Шиловском, Скопинском районах.