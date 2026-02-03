Не испугать, а предупредить: урок по профилактике терроризма провели в Образовательном комплексе № 2 мкрн. Заветы Ильича

В пятницу, 30 января, специалисты отдела по работе с молодежью и развитию добровольчества Комитета по образованию, работе с детьми и молодежью администрации Городского округа Пушкинский провели «минутку безопасности» в Образовательном комплексе № 2 (корпус 3).

Мероприятие посвятили важной теме — профилактике терроризма. Школьникам объяснили природу террористических угроз, рассказали о разновидностях данных угроз. Внимание акцентировали на правилах поведения в экстренных случаях.

Специалисты рассказали школьникам, как обеспечить личную безопасность при угрозе террористического акта, как сформировать иммунитет к пропаганде и идеологии терроризма. Эти две темы стали ключевыми. В современных условиях, когда злоумышленники вербуют людей в соцсетях и мессенджерах, важно формировать умение критически мыслить и вычислять неправомерные намерения. Общение в цифровом пространстве должно быть безопасным.

Организаторы отметили, что подобные мероприятия ориентированы на формирование у несовершеннолетних граждан умения и навыки, позволяющие сохранить здоровье и жизнь. Опытные специалисты преподносят информацию таким образом, что не напугать учеников, а предупредить.

Школьники высказали мнение, что подобные мероприятия являются полезными и необходимыми. Они учат, как правильно действовать в разных ситуациях, как проявлять спокойствие, как распознавать угрозу.