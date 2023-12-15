Неделя функциональной грамотности прошла в подмосковных школах

Неделю функциональной грамотности провели в подмосковных школах, сообщили в Минобразования региона. В ее рамках в учреждениях прошли мероприятия, нацеленные на повышение функциональной грамотности учеников.

Так, для ребят были организованы игры и конкурсы, тематические уроки и викторины, а также различные экскурсии. К примеру, школьники из Коломны посетили музей местного завода, ребята из третьей школы Истры — производство подносов «Жостово».

В школах Одинцово провели игры, направленные на развитие читательской, математической, естественно-научной, компьютерной и финансовой грамотности. Детям из Дубны рассказали о банковских картах, младшеклассники из Лотошино побывали в пожарной части.