Новая школа на 1100 мест откроется в Красково в День знаний

Новая школа, которая рассчитана на 1100 мест, откроется в подмосковном Красково в День знаний. Учреждение получило разрешение на ввод в эксплуатацию, передает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Площадь новой школы составляет около шестнадцати тысяч квадратных метров. В ней обустроили комфортные учебные помещения, библиотеку, два спортзала, актовый зал, столовую, мастерские и лаборантские.

На прилегающей к зданию территории создали зоны для отдыха и игр, а также провели озеленение.

Численность жителей поселка превышает двадцать семь тысяч человек. С открытием новой школы будет снижена нагрузка на уже работающие учреждения.