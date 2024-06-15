Новую программу «Семьеведение» введут в российских школах с сентября

В Институте развития системы образования прошло заседание рабочей группы нижней палаты парламента для обсуждения важных вопросов перед стартом большой программы курса «Семьеведение». Об этом сообщают Argumenti.ru .

По словам заместителя главы Комитета Госдумы по промышленности и торговле Александра Спиридонова, курс по семьеведению является важнейшим элементом духовно-нравственного развития.

Он добавил, что уроки «семьеведения» в виде живой дискуссии планируется проводить каждую неделю либо раз в две недели без наличия оценок и контрольных работ.

По мнению парламентария, необходимо провести в августе общероссийский семинар для того, чтобы «сверить часы» с педагогами по всей России для разъяснения вновь внедряемой программы. Кроме того, важно просвещать через СМИ о самом курсе, потому что данные вопросы постоянно задают родители.