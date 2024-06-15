Новую программу «Семьеведение» введут в российских школах с сентября
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В Институте развития системы образования прошло заседание рабочей группы нижней палаты парламента для обсуждения важных вопросов перед стартом большой программы курса «Семьеведение». Об этом сообщают Argumenti.ru.
По словам заместителя главы Комитета Госдумы по промышленности и торговле Александра Спиридонова, курс по семьеведению является важнейшим элементом духовно-нравственного развития.
Он добавил, что уроки «семьеведения» в виде живой дискуссии планируется проводить каждую неделю либо раз в две недели без наличия оценок и контрольных работ.
По мнению парламентария, необходимо провести в августе общероссийский семинар для того, чтобы «сверить часы» с педагогами по всей России для разъяснения вновь внедряемой программы. Кроме того, важно просвещать через СМИ о самом курсе, потому что данные вопросы постоянно задают родители.