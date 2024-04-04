Новые школьные автобусы передали трем округам Подмосковья

Новые школьные автобусы передали трем муниципалитетам Подмосковья — Можайску, Долгопрудному и Орехово-Зуево. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

В частности, автобусы получили школа №16 в Долгопрудном, школа «Созвездие Вента» в Можайске и школа №17 в Орехово-Зуево.

Учреждениям передали автобусы ПАЗ. На них будут перевозить учеников, проживающих в селах и деревнях, где отсутствуют собственные учебные заведения.

Ранее школьные автобусы передали учреждениям еще пяти муниципалитетов Подмосковья — Волоколамска, Красногорска, Коломны, Шатуры и Богородского округа.