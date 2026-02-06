Новый сезон Всероссийского проекта «Цифровой ликбез» пройдет в феврале

Цикл занятий по цифровой грамотности и кибербезопасности от Благотворительного фонда «Вклад в будущее» проходит со 2 февраля по 1 марта. Проект реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика», а также нового национального проекта «Экономика данных».

«Цифровой ликбез» — просветительский проект, который помогает детям и взрослым повысить цифровую грамотность и узнать больше о кибербезопасности в сети. Он состоит из серии просветительских мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов. Видеоролики для него создают ведущие цифровые компании-лидеры: Благотворительный фонд «Вклад в будущее», VK, СКБ Контур, «Лаборатория Касперского», Авито, Яндекс, «Ростелеком» и другие.

В этом году эксперты фонда «Вклад в будущее» представят три мультипликационных ролика по темам: «Учись честно», «Умная выгода» и «Дропперство: что это и чем опасно» (данный ролик создан при экспертной поддержке Департамента Кибербезопасности Сбера). К видеороликам прилагаются методические материалы.

Материалы фонда являются практико-ориентированными и помогают развивать современные навыки, необходимые для безопасного нахождения в интернете. Видеоролики предназначены для возрастной категории 6+ и рекомендованы для просмотра с родителями или педагогами. Материалы проекта верифицированы ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания». Они размещены на сайте проекта и доступны всем желающим.