Новый «Урок цифры» посвятили теме искусственного интеллекта в городских сервисах

Яндекс проведет занятия в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» со 2 по 22 декабря. Новая тема урока — «Код города: технологии в движении».

На примере сервиса такси школьники узнают, как современные технологии, в том числе искусственный интеллект и машинное обучение, помогают людям быстро и комфортно перемещаться по городу.

Ребятам расскажут о технологических решениях, теории графов, которая лежит в основе построения маршрутов, алгоритмах, которые помогают найти кратчайший путь до пункта назначения и сократить время подачи такси. Также учащимся расскажут, как искусственный интеллект помогает находить попутчиков для совместной поездки.

Кроме того, слушатели овладеют навыками цифровой безопасности и защиты от цифровых угроз на примере фишинга.

Принять участие в «Уроке цифры» можно как в школе, так и дома. Задания делятся на три уровня сложности: для младших, средних и старших классов. Для учителей эксперты разработали методические материалы, которые помогут провести урок и объяснить школьникам принципы работы современных городских сервисов и лежащие в их основе технологии, математические модели и алгоритмы.