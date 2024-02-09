Образовательный онлайн-марафон сообщества «Вызов» пройдет в рамках Всероссийского фестиваля молодежи

На федеральной территории «Сириус» в Сочи с 1 по 7 марта пройдет Всемирный фестиваль молодежи. Мероприятие станет крупнейшим молодежным событием, которое объединит 20 тысяч человек со всего мира.

Молодежное сообщество «Вызов», созданное по инициативе компании «Иннопрактика» и «Газпром-Медиа Холдинга», организует на фестивале креативное пространство, которое будет объединять не только молодых ученых, но и популярных блогеров, артистов театра, кино.

Жители Подмосковья могут посетить креативное пространство Молодежного сообщества «Вызов» и пройти обучение в преддверии работы фестиваля. Полученные знания слушатели смогут применить на практике, создав больше качественного контента для национальных социальных сетей о своем участии в фестивале молодежи.

Обучение участников фестиваля направлено на получение теоретических и практических знаний в сфере продвижения в социальных сетях, создания сторителлинга, видеопроизводства.

В этих целях сообщество «Вызов» проводит обучающий онлайн-марафон «В СМИ за 72 часа» для участников фестиваля. Он состоит из 6 бесплатных вебинаров, которые пройдут с 12 февраля по 13 марта. Участие в мероприятии бесплатное.

Для участия в образовательном марафоне необходимо зарегистрироваться по ссылке до 10 февраля.