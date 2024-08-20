Образовательный центр готовится к открытию в Сабурово под Красногорском. Учреждение было построено на территории загородного жилого комплекса «Пятницкие кварталы».

Степень строительной готовности школы составляет 100%. Близятся к завершению работы по уборке и благоустройству. Центр примет первых учеников 2 сентября.

Новая школа рассчитана 825 мест. С ее открытием детям, проживающим в деревне, не нужно будет ездить в школу в селе Ангелово, которая расположена в 20 километрах. Занятия будут проводиться в первую смену.

На сегодняшний день в школу поступило уже 630 заявлений, заявки продолжают поступать. Более половины поступивших заявлений — от родителей первоклассников.

Штат учреждения практически полностью укомплектован. Все педагоги проживают вблизи образовательного центра. В настоящее время формируется резерв педагогического состава.