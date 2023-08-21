Около 20 тысяч мероприятий проведут в рамках всероссийской акции «Поделись своим знанием»

С 1 по 30 сентября Российское общество «Знание» в очередной раз проведет Всероссийскую просветительскую акцию «Поделись своим знанием» в рамках трека Знание.Лекторий.

В ее рамках специалисты из различных сфер деятельности поделятся своими историями успеха, обсудят с молодежью векторы роста и развития.

В рамках акции на базе школ, СПО, вузов и других образовательных организаций страны пройдет 20 тысяч просветительских уроков, мастер-классов, а также встреч с учеными, общественными деятелями, успешными предпринимателями, экспертами из различных областей знаний.

До 29 сентября проходит регистрация площадок и лекторов. С 1 по 30 сентября планируется проведение лекций, мастер-классов, интерактивных уроков. Целевая аудитория акции – школьники в возрасте от 14 до 18 лет; учащиеся СПО в возрасте от 16 до 20 лет; студенты вузов в возрасте от 18 до 28 лет.

Подать заявку на участие в акции можно, зарегистрировавшись на официальном сайте Российского общества «Знание».