Ozon Tech расскажет школьникам на «Уроке цифры», как работает электронная коммерция изнутри

С 6 по 31 мая на платформе всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» для школьников пройдет урок от Ozon Tech. Проект ежегодно реализуется АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России, Минцифры России в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями и организациями в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика».

Урок Ozon Tech будет посвящен технологиям в интернет-торговле. Занятия состоят из нескольких блоков разного уровня сложности, рассчитанных на школьников младшего, среднего и старшего возраста. Ребятам предстоит узнать, как устроена электронная коммерция изнутри, и изучить ценность профессий, участвующих в создании и поддержке применяемых в ней технологий.

По сюжету урока ученики проводят летние каникулы вместе с персонажем Ozon Tech Гошей в деревне, где с удовольствием пользуются предметами быта, созданными местными производителями, но не могут приобрести привычные для города товары. Вернувшись домой, герои решают создать собственный маркетплейс, чтобы с помощью технологий дать возможность производителям вдали от города продавать свои товары по всей стране, а жителям деревни — покупать все важные и необходимые товары.

Благодаря интерактивным тренажерам школьники смогут попробовать себя в роли специалистов ключевых ИТ-направлений: аналитиков, программистов и тестировщиков. Чтобы узнать больше о каждой профессии, ребята проведут свой первый анализ рынка и интересов покупателей, разберутся с основами программирования, а также с высокой нагрузкой на сайт и тестированием нештатных ситуаций. В конце обучения школьников ждет игра, где им предстоит «запрограммировать» курьера и посоревноваться в создании самого короткого маршрута, чтобы посылки попали к получателям как можно быстрее.

Для учителей эксперты Ozon Tech разработали методические материалы, которые помогут провести урок как с использованием тренажеров, так и в офлайн-формате без доступа к интернету, а также адаптировали его для проведения в летних пришкольных лагерях.