Педагог Клопков перечислил причины нежелания ребенка идти в школу

По словам учителя Кирилла Клопкова, отказ ребенка ходить в школу может быть связан с разными причинами, поэтому важно понять, что именно стоит за таким поведением. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что одной из самых популярных причин является стресс, который связан с адаптацией к новому.

По мнению педагога, вероятно наличие и каких-то психологических или эмоциональных проблем, вроде тревожности, депрессии или синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Он добавил, что родителям следует обсудить ситуацию с учителями и создать для своего ребенка положительные ассоциации, связанные со школой.