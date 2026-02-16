Пластилин, русский костюм и Гран-при «Гармонии»: как в Наро-Фоминске прошел единственный в области конкурс академической

В Наро-Фоминске в субботу, 14 февраля, случилось событие, которое не попало в новостные топы, но подарило его участникам нечто большее — возможность прикоснуться к настоящему искусству.

Областной конкурс академической скульптуры, единственный в своем роде, вновь распахнул двери детской хореографической школы имени Ирины Зайцевой.

За плечами этого конкурса — богатая история. Родившись в 2010 году как районный, с 2015-го он шагнул на областной уровень. И год от года интерес к нему только растет: нынешний сезон собрал более сотни юных дарований из 18 муниципалитетов Подмосковья. Для одних участие стало привычным этапом творческого пути, для других — смелым экспериментом и пробой пера (а точнее, стека).

В течение нескольких часов в зале царила атмосфера сосредоточенного творчества. Младшие скульпторы трудились над овощными и фруктовыми натюрмортами, старшие решали задачи посложнее — лепили человеческие головы и фигуры, сверяясь с натурой. Списать или подсмотреть здесь невозможно — каждый творит сам, полагаясь лишь на свой глазомер и терпение. Кстати, натурщицей в этот раз выступила ученица хореографической школы, облаченная в русский национальный костюм. Образ выбрали не случайно — конкурс приурочили к Году единства народов России.

Ребята работали увлеченно, без суеты — было видно, что для них это не просто соревнование, а возможность заявить о себе, показать школу, мастерство, характер. И лучшим доказательством преемственности традиций стало присуждение Гран-при Полине Дильман — воспитаннице ЦДШИ «Гармония». Ее работа подтвердила: академическая школа скульптуры в Наро-Фоминске активно развивается.