Почти 4,5 тыс. девятиклассников не смогли сдать ОГЭ в Нижегородской области и-за технического сбоя

Школьники, которые столкнулись с техническим сбоем на экзаменах 27 мая в Нижегородской области, смогут пересдать ОГЭ в иные дни. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Минобрнауки.

Уточняется, что в этот день в регионе сдавали экзамены 23 тыс. выпускников. Те, кто не смог написать ОГЭ 27 мая, могут сделать это 30-31 мая и 14 июня.

Добавляется, что также те, кто смог написать экзаменационные работы, тем не менее считают, что из-за задержки сделали их плохо, имеют право подать заявление на аннулирование результатов и вновь сдать экзамен в удобный день.

В минувший понедельник случилась задержка начала ОГЭ по биологии, информатике, физике, химии и обществознанию. Выпускникам пришлось просидеть несколько часов без воды и еды в ожидании заданий.