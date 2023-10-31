Почти двести миллиардов рублей направят на госпрограмму «Образование Подмосковья» в 2024 году

На реализацию государственной программы «Образование Подмосковья» в следующем году планируется направить более 194 миллиардов рублей, сообщили в Минэкономики и финансов региона.

Общий объем средств, запланированных на финансирование программы в 2024-2026 годах, составляет 570 миллиардов рублей.

В следующем году в регионе планируется отремонтировать и оснастить оборудованием 45 школ и двадцать детсадов. Также в области продолжится расширение центров цифрового образования и детских технопарков «Кванториум». На эти цели в 2024 году направят 63 миллиона рублей.

На выплаты победителям и призерам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников направят около 224 миллионов рублей. Образовательно-производственные кластеры в рамках проекта «Профессионалитет» получат от 10 до 23 миллионов рублей.

Кроме того, в бюджете предусмотрены средства на оказание социальной поддержки в части образования. Это выплаты выпускникам колледжей, компенсационные выплаты земским учителям, средства на поощрение лучших педагогов и другие меры поддержки.