«Последствия могут быть уголовными»: что нельзя дарить учителям и врачам на Новый год
Адвокат Воробьева: новогодний подарок учителю может расцениваться как взятка
Фото: [istockphoto.com/RainStar]
В преддверии Нового года многие задумываются о том, что подарить учителю, любимому лечащему врачу или другим сотрудникам государственных учреждений. Однако некоторые подарки могут расцениваться как взятка. Что можно и нельзя дарить, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала адвокат Яна Воробьева.
По ее словам, в рамках закона — обычные, символические подарки, например, цветы, сладости, чай, кофе или небольшой сувенир.
«Главное, чтобы стоимость такого подарка не превышала 3 тыс. рублей. Если подарок дороже, для работника государственного или муниципального учреждения это уже может нести за собой дисциплинарную ответственность, вплоть до увольнения», — пояснила адвокат интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Если подарок связан с ожиданием чего-то взамен, допустим, хорошей оценки или особого отношения, то в таких ситуациях подарок может быть расценен как взятка.
«Тогда последствия могут быть уже уголовными: для получателя — по статье 290 УК РФ (получение взятки), для дарителя — по статье 291 УК РФ (дача взятки)», — заключила эксперт.
Ранее синоптики рассказали, как долго заморозки продержатся в Москве и Подмосковье.