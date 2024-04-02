Подмосковье на «Фестивале профессий» расскажет о технологиях будущего

Центр занятости населения Подмосковья при поддержке Минтруда России и Министерства социального развития Московской области представит стенд «Ученые будущего» в рамках выставки-форума «Россия».

Стенд будет открыт в ходе «Фестиваля профессий», который организует Министерство труда и социальной защиты РФ. Свое видение ученых будущего представят 11 наукоемких предприятий и 6 образовательных учреждений Подмосковья.

В программу войдут мастер-классы, лекции, практикумы. Мероприятия рассчитаны на посетителей разных возрастов. Интересно будет как тем, кто только выбирает первую профессию, так и профессионалам, исследующим новые горизонты для развития.

Специалисты подмосковного Центра занятости населения помогут всем желающим разобраться с широким ассортиментом профессий и расскажут, как пройти переобучение или получить начальный капитал на открытие бизнеса.

Стенд будет работать с 10:00 до 16:40 5 апреля в Павильоне С1 на ВДНХ.