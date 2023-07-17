Подмосковные лицеисты совершили археологическую экспедицию в Великий Новгород

Под руководством профессионалов из МГУ ребята работали в Троицком раскопе, познакомились с историей этого уникального места, изучили находки. Под занавес экспедиции дружная подмосковная команда презентовала медиапроект «Путеводитель по Великому Новгороду».

Физтех-лицей им. Петра Капицы создан четыре года назад. За этот небольшой период времени он уже прочно утвердился, как школа нового типа, где потенциал ученика раскрывается максимально полно.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Верее финишировала популярная велогонка.