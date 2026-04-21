Производитель сгущенки с том ямом рассказал, как появился странный вкус

В России обсуждают якобы появившуюся в продаже сгущенку со вкусом том яма, приписанную бренду «ЛюбиМое». «Новинку» массово растиражировали пользователи соцсетей и ряд СМИ. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» связалось с производителем и выяснило, что стоит за этой историей и кто на самом деле выпускает продукцию под похожим названием.

Как «острая сгущенка» разошлась по Сети

В соцсетях начали активно пересылать фото упаковки сгущенного молока с необычной этикеткой: пользователям рассказывали, что на рынке появилась сгущенка со вкусом том яма. В постах утверждалось, что якобы это продукт бренда «ЛюбиМое», а в составе значатся кокосовое молоко, острый перец, лемонграсс — и все это в формате советского десерта.

Авторы сообщений добавляли, что это не шутка, а сам продукт сомнительный, но попробовать стоит. Фотография быстро разошлась по крупным пабликам и новостным агрегаторам, вызвав оживленные споры — от шуток до реальных вопросов, в каких магазинах можно купить такой товар.

В ряде публикаций появилось утверждение, что новый вкус выпустил бренд «ЛюбиМое», который пользователи тут же связали с АО «Любинский молочноконсервный комбинат» из Омской области — известным производителем сгущенного молока.

Однако внимательные читатели заметили, что на разошедшейся этикетке указано «ЛюбиМое», тогда как реальное товарное наименование бренда комбината — «Любимо», без буквы «е» в конце. Именно эта нестыковка и стала первым сигналом, что это не официальный продукт, а сгенерированная искусственным интеллектом картинка.

Что ответил производитель: отнеслись к ситуации с юмором

Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» связался с представителями «Любинского молочноконсервного комбината», чтобы проверить информацию. На предприятии однозначно опровергли появление «острой сгущенки».

«Это фейк. Нам уже весь день присылают эту картинку и ссылки из разных СМИ и соцсетей. Когда мы сами впервые увидели эту „новость“, просто улыбнулись: никакой сгущенки со вкусом том яма мы не выпускали и не выпускаем. Никаких подобных продуктов в нашей линейке нет, а реальное наименование нашего бренда — „Любимо“, а не „ЛюбиМое“, как написано на картинке», — рассказали в отделе маркетинга комбината.

На вопрос о возможной защите репутации в суде на предприятии ответили, что не видят в этом смысла.

«Обращаться в суд, требовать опровержений мы не собираемся. Воспринимаем это как неудачную шутку и странный инфоповод. Репутацию компании и доверие покупателей такими вбросами не подорвать», — отметили представители компании.

